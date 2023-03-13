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21:00, 13 марта 2023Наука и техника

В России объяснили значение полета B-52H близ Санкт-Петербурга

Аналитик Шурыгин назвал пролетевший над Балтийским морем B-52H беззащитной целью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Amber Smalley / U.S. Navy / Reuters

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, который совершил полет над Балтийским морем, является беззащитной целью. Значение полета B-52H близ Санкт-Петербурга объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин в колонке для «Известий».

Аналитик отметил, что с военной точки зрения значение полета «абсолютно ничтожно». Он предположил, что это был демонстрационный полет, который был призван напомнить России, что у Соединенных Штатов есть B-52.

«Сам по себе B-52, оказавшийся в этом регионе, — абсолютно беззащитная цель. Уже в начале 1980-х было понятно, что время таких бомбардировщиков как ударной силы само по себе прошло. И они давным-давно перешли в состояние носителей крылатых ракет большой дальности», — пишет Шурыгин. По его словам, бомбардировщикам B-52 не нужно заходить на территорию Европы для запуска ракеты.

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Шурыгин добавил, что полет американского B-52H стал тренировкой для противовоздушной обороны (ПВО) России. Он подчеркнул, что подобный самолет можно сбить всеми средствами российской ПВО кроме переносных зенитных ракетных комплексов.

Ранее стало известно, что B-52H совершил маневры у границ России. Самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего направился в сторону Великобритании.

В декабре 2022 года Пентагон заявил о первом успешном пуске гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW. Прототип боеприпаса запустили с борта бомбардировщика B-52H во время полета над Тихим океаном.

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Даниил Иринин
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