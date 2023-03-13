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14:18, 13 марта 2023Экономика

Цены на нефть резко снизились

Стоимость сорта нефти Brent опустилась почти до 81 доллара за баррель

Фото: Andy Buchanan / Reuters

После некоторого роста в начале дня понедельника, 13 марта, биржевая стоимость сорта нефти Brent начала резко снижаться, за три часа майские фьючерсы потеряли более двух долларов, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На минимуме стоимость барреля дошла до уровня 81,03 доллара, после чего, по состоянию на 13:50 мск, скорректировалась до 81,3 доллара. Цена апрельского фьючерса WTI опускалась ниже 75 долларов за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6 процента, WTI — на 3,8 процента. Основным фактором, оказывающим давление на цены, остаются опасения по поводу роста мировой экономики, а также снижение рисков потери рынком российской нефти. Крах одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank увеличивает опасность замедления роста.

Ранее Bloomberg сообщил, что индийские власти фактически приняли решение присоединиться к потолку цен на российскую нефть, который введен странами G7 и Евросоюзом, и исполнять другие санкции. В Кремле отказались комментировать эту информацию, указав, что ориентируются на оформленные документы, а не на сообщения СМИ.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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