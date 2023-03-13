Стратегия ожидания при раке простаты оказалась равноценной радиотерапии

Мониторинг при раке простаты оказался равноценен лучевой терапии и хирургическому удалению

Специалисты из Оксфордского университета выявили, что при раке простаты стратегия ожидания может быть равноценной по эффективности с хирургическим удалением новообразования или лучевой терапией (радиотерапия). При этом важно сохранять регулярный мониторинг состояния пациентов. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

В исследовании авторы сравнили три подхода лечения — операцию по удалению опухолей, лучевую терапию и мониторинг. Большинство случаев рака простаты развивается медленно, поэтому требуется много лет, чтобы оценить последствия заболевания. Всего были рассмотрены данные 1600 мужчин, которым случайным образом распределили варианты терапии.

Оказалось, что не было никакой разницы в смертности от рака простаты в течение 15 лет между группами. Выживаемость во всех трех группах была высокой — 97 процентов, независимо от подхода к лечению. Погибли от заболевания 3,1 процента испытуемых из группы мониторинга, 2,2 процента в группе хирургического вмешательства и 2,9 процента в группе облучения. Спустя 15 лет рак распространился у 9,4 процента человек из первой группы, у 4,7 процентах пациентов из второй и у 5 процентов из третьей.

Исследователи подчеркивают, что мужчинам с раком предстательной железы не следует паниковать или спешить с решением о лечении. Вместо этого стоит тщательно изучить возможные преимущества и вред различных вариантов лечения.