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16:23, 13 марта 2023Наука и техника

Стратегия ожидания при раке простаты оказалась равноценной радиотерапии

Мониторинг при раке простаты оказался равноценен лучевой терапии и хирургическому удалению

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Специалисты из Оксфордского университета выявили, что при раке простаты стратегия ожидания может быть равноценной по эффективности с хирургическим удалением новообразования или лучевой терапией (радиотерапия). При этом важно сохранять регулярный мониторинг состояния пациентов. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

В исследовании авторы сравнили три подхода лечения — операцию по удалению опухолей, лучевую терапию и мониторинг. Большинство случаев рака простаты развивается медленно, поэтому требуется много лет, чтобы оценить последствия заболевания. Всего были рассмотрены данные 1600 мужчин, которым случайным образом распределили варианты терапии.

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Оказалось, что не было никакой разницы в смертности от рака простаты в течение 15 лет между группами. Выживаемость во всех трех группах была высокой — 97 процентов, независимо от подхода к лечению. Погибли от заболевания 3,1 процента испытуемых из группы мониторинга, 2,2 процента в группе хирургического вмешательства и 2,9 процента в группе облучения. Спустя 15 лет рак распространился у 9,4 процента человек из первой группы, у 4,7 процентах пациентов из второй и у 5 процентов из третьей.

Исследователи подчеркивают, что мужчинам с раком предстательной железы не следует паниковать или спешить с решением о лечении. Вместо этого стоит тщательно изучить возможные преимущества и вред различных вариантов лечения.

Елена Апазиди
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