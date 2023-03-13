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19:05, 13 марта 2023Ценности

Названа визуально старящая женщин популярная стрижка

Стилист Николь Петти: зрелым женщинам не следует делать прямую стрижку на длинных волосах

Фото: Süheyl Burak / Unsplash

Стилист Николь Петти назвала популярную стрижку, которая визуально старит женщин. Соответствующий комментарий публикует Express.co.uk.

По словам специалистки, зрелым женщинам не следует делать прямую стрижку на длинных волосах, поскольку она добавляет несколько лишних лет. «Этот модный молодежный образ может подойти вам в 20, 30 и даже 40 лет, но после 50 он будет смотреться неудачно, особенно если у вас тонкие пряди», — заявила Петти.

Как утверждает эксперт, удачной альтернативой являются рваная челка (выстригается путем косого или асимметричного среза — прим.«Ленты.ру») или обрамляющая лицо удлиненная челка-шторка с прямым пробором. «Такие прически помогают скрыть любые признаки старения без помощи косметолога», — пояснила парикмахер.

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В заключение стилист посоветовала женщинам, которые любят ходить с длинными локонами, нарастить их. «Если вы не хотите тратить годы на отращивание собственных волос, вы можете добиться густых объемных прядей всего за несколько часов с помощью этого метода», — заключила Петти.

Ранее в марте парикмахер Габриэла Соареш раскрыла пять способов, которые помогут выглядеть визуально моложе зрелым женщинам. По словам специалистки, женщинам старше 50 лет подойдет стрижка боб, которая зрительно добавляет объем за счет укороченных волос на затылке и более длинных у лица. Также собеседница издания предложила отказаться от стайлеров и использовать шампунь для увеличения объема.

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Екатерина Ештокина
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