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20:32, 13 марта 2023Спорт

Чемпион России по футболу высказался об участии сборной в международном турнире

Радимов заявил, что российским футболистам лучше сыграть с Медиалигой, чем с Афганистаном

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Чемпион России по футболу и бывший хавбек сборной страны Владислав Радимов высказался в своем Telegram-канале об участии российской национальной команды в чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Играть в любом случае лучше, чем не играть. Сборной нужна соревновательная практика. Тем более, если у турнира будет официальный статус и очки в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА)», — заявил Радимов.

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При этом экс-футболист отметил, что важен уровень соперников. «Иран — серьезный оппонент. С Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном мы уже встречались осенью. А вот уровень сборной Афганистана вызывает вопросы», — пояснил Радимов, добавив, что лучше сыграть с сборной Медиалиги, чем с Афганистаном.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что сборная России по футболу выступит на первом чемпионата CAFA. Турнир пройдет с 9 по 21 июня этого года.

В марте российская национальная команда проведет два товарищеских матча. 23 марта в Тегеране состоится игра против сборной Ирана. 26 марта россияне примут в Санкт-Петербурге команду Ирака.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Андрей Стрельцов
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