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09:53, 13 марта 2023Ценности

Невеста надела дешевое платье вместо купленного за 228 тысяч рублей наряда

Блогерша Сара Баус надела дешевое платье вместо купленного наряда за 228 тысяч рублей

Фото: @sarahebaus / TikTok

Невеста Сара Баус передумала надевать дорогостоящий свадебный наряд и купила дешевое платье. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 576 тысяч подписчиков.

Так, блогерша с никнеймом sarahebaus призналась, что изначально приобрела предмет гардероба за 2500 фунтов стерлингов (228 тысяч рублей). На размещенных кадрах юзерша показала длинное обтягивающее платье со шлейфом и оголенной спиной. «Посмотрите, какое оно потрясающее! Я была влюблена в него», — заявила Баус.

Затем героиня публикации продемонстрировала более дешевый наряд стоимостью 170 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей). По ее словам, она выбирала второе изделие для свадебной вечеринки, на которой нужно было танцевать. «Я надела его и поняла, что оно намного удобнее, поэтому я решила провести в нем все торжество. Хотя мне пришлось его подкорректировать, чтобы оно походило на первое платье», — рассказала девушка.

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Подписчики неоднозначно оценили образ инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Отличный выбор, в первом платье у вас был потерянный взгляд», «Вы потрясающе выглядели», «Думаю, я в меньшинстве, но мне нравится первый наряд. Такой элегантный и классический», — написали они.

Ранее в марте невесту Ану Марию Замору высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле». На размещенных кадрах девушка предстала в пышном платье, прикрывающем ноги сзади и обнажающем спереди. Свой образ она дополнила блестящими розовыми туфлями на высоких каблуках, длинной фатой и диадемой.

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Екатерина Ештокина
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