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13:21, 14 марта 2023Спорт

Глава WADA заявил о недоверии к антидопинговой системе в России

Глава WADA Банька заявил, что слабо верит в независимость антидопинговой системы в России

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил о недоверии к антидопинговой системе в России. Его слова с ежегодного симпозиума организации в Лозанне приводит ТАСС.

«Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой», — поделился он. Банька отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) останется лишенным статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления.

11 декабря Банька заявил о разочаровании в санкциях Спортивного арбитражного суда (CAS) против России. Он заявил, что недоволен тем, что не все требования WADA были одобрены.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил забрать у России право проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов — лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия.

В декабре 2020-го CAS утвердил введение санкций сроком на два года. В ноябре 2022-го стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА.

Дарья Коршунова
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