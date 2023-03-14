В Кремле не обнаружили влияния банковского кризиса в США на российскую экономику

Песков: санкции застраховали банковскую систему России от текущего кризиса в США

В Кремле не обнаружили влияния текущего банковского кризиса в США, начавшегося после краха Silicon Valley Bank (SVB), на российскую экономику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, отечественная банковская система в определенной степени застрахована от негативного воздействия этого кризиса западными санкциями.

«Сейчас практически нет, потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, могут ли проблемы в США заразить банковскую систему России.

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.

Позже, 12 марта, «из-за системных рисков» власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank. Инвесторы из-за общей паники стали распродавать акции не только американских, но и европейских банков, имеющих портфели облигаций.

12 марта ФРС, Минфин США и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) опубликовали меры по стабилизации американской банковской системы. Ведомства заверили, что клиенты обоих закрытых банков получат доступ ко всем своим депозитам с понедельника. При этом уточняется, что кредиторы и акционеры этих организаций не смогут полностью вернуть свои вложения.

Кроме того, ФРС заявила о создании в США программы банковского срочного финансирования, чтобы «помочь банкам иметь возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков». Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам.