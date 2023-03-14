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13:26, 14 марта 2023Экономика

В Кремле не обнаружили влияния банковского кризиса в США на российскую экономику

Песков: санкции застраховали банковскую систему России от текущего кризиса в США

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

В Кремле не обнаружили влияния текущего банковского кризиса в США, начавшегося после краха Silicon Valley Bank (SVB), на российскую экономику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, отечественная банковская система в определенной степени застрахована от негативного воздействия этого кризиса западными санкциями.

«Сейчас практически нет, потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, могут ли проблемы в США заразить банковскую систему России.

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Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.

Позже, 12 марта, «из-за системных рисков» власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank. Инвесторы из-за общей паники стали распродавать акции не только американских, но и европейских банков, имеющих портфели облигаций.

12 марта ФРС, Минфин США и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) опубликовали меры по стабилизации американской банковской системы. Ведомства заверили, что клиенты обоих закрытых банков получат доступ ко всем своим депозитам с понедельника. При этом уточняется, что кредиторы и акционеры этих организаций не смогут полностью вернуть свои вложения.

Кроме того, ФРС заявила о создании в США программы банковского срочного финансирования, чтобы «помочь банкам иметь возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков». Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам.

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Софья Ермакова
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