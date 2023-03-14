Журналистку «Дождя» отказались пустить в Грузию

Журналистку канала «Дождь» Шведченко не пустили в Грузию без объяснения причин

Журналистку телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Александру Шведченко отказались пустить в Грузию. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя информационной службы канала Екатерину Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов).

«Журналистку "Дождя" Александру Шведченко не впустили в Грузию. Без объяснения причин. Сейчас ведут ее на обратный самолет», — сообщила Котрикадзе. Другие подробности она не привела.

В конце февраля стало известно, что в Грузию не пустили Филиппа Дзядко — брата главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По данным РБК, это также произошло без объяснения причин.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание. Такое решение было принято после того, как ведущий канала Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позже к решению Латвии лишить «Дождь» эфира присоединились Литва и Эстония. 10 января телеканал получил лицензию на вещание в Нидерландах. Она будет действовать в течение пяти лет.