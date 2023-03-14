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18:07, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Симоньян назвала Пашиняна предателем армянского народа

Журналистка Симоньян назвала премьера Армении Пашиняна выродком и предателем
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем армянского народа и выродком. Так в Telegram журналистка отреагировала на его объяснение, почему ей запретили въезд на территорию Армении.

Пашинян ранее заявил, что запрет на въезд на территорию Армении депутату Государственной Думы России Константину Затулину, медиаменеджеру Маргарите Симоньян и журналисту Араму Габрелянову объясняется их неуважением к избранной власти республики.

«Ни про какие коридоры я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично про Пашиняна — что он выродок и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает [президента России Владимира] Путина, что он цеэрушная подстилка без чести и совести, как все цеэрушные подстилки», — написала Симоньян, добавив, что именно за эти слова ей закрыли въезд.

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Она подчеркнула, что в Армении была только два раза за жизнь, и назвала себя чистокровной армянкой. Также медиаменеджер уточнила, что не собирается посещать Армению и в дальнейшем при «пашиняновской власти». «Какое неуважение, эфенди? Неуважение еще надо заслужить. А вы, эфенди, находитесь в зоне омерзения. Так и поправьте свою формулировочку. "Маргарите Симоньян закрыт въезд в Армению за омерзение по отношению к действующей власти"», — заключила журналистка.

В октябре 2022 года армянский парламент сообщил заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, что его приезд в республику будет считаться нежелательным. Соответствующее решение в Ереване приняли после высказываний депутата по поводу Армении. В том же месяце стало известно и об аналогичном запрете в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян.

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Варвара Кошечкина
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