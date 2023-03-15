Артемий Лебедев назвал Google «вонючей цеэрушной помойкой» за удаление YouTube-каналов

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал компанию Google за удаление его YouTube-каналов, назвав ее «цеэрушной помойкой». Такое мнение он высказал в обзоре новостей, доступном на Rutube.

Лебедев заявил, что Google вместо того, чтобы зарабатывать на YouTube-блогерах и радоваться успеху платформы, уничтожает контент. «Это никакого отношения не имеет к коммерческой деятельности, это абсолютно точно вонючая цеэрушная помойка, потому что нормальные люди никогда не стирают контент и не разбрасываются подписчиками», — сказал он.

Блогер добавил, что его YouTube-каналы подвергаются удалению из-за того, что на них отправляют жалобы пользователи видеохостинга. При этом Лебедев выразил недоумение таким отношением к своему контенту, отметив, что считает себя мирным и добрым человеком. Кроме того, он подчеркнул, что намерен и в дальнейшем создавать новые YouTube-каналы, несмотря на ограничительные меры.

Помимо Rutube, новый выпуск обзора новостей Лебедева вышел на очередном YouTube-профиле блогера. В описании указано, что он был создан 15 марта. Перед этим видеохостинг заблокировал канал с роликами Лебедева, называвшийся «Вася Пупкин». Это стало третьим для блогера удалением канала на YouTube.

22 февраля видеохостинг ограничил доступ к основному каналу Лебедева, на который было подписано более миллиона человек. Дизайнер стал выкладывать ролики, используя новый аккаунт, однако спустя неделю видеохостинг удалил и его.