В Госдуме призвали принять меры для недопущения инцидентов с американскими БПЛА

Депутат ГД Хамзаев призвал принять меры для недопущения инцидентов с американскими БПЛА

Для недопущения повторения инцидентов, подобных тому, что произошел с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, следует принять необходимые меры. С таким призывом выступил член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщают в среду, 15 марта, «Известия» со ссылкой на эфир «Дума ТВ».

«Здесь нужно отталкиваться не от того, что случилось, а почему это произошло и что сделать для того, чтобы такого больше не происходило, потому что суверенное право независимого государства — защищать свои акваторию и воздушное пространство», — сказал парламентарий.

Ранее в российском Минобороны подтвердили, что в Черном море упал американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9. В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических сил благополучно вернулись на аэродром базирования.

При этом, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер обвинил Россию в сознательном уничтожении дрона. По его словам, MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, а проводивший сопровождение российский самолет его задел, из-за чего беспилотник оказался безвозвратно утерян.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял разведывательную миссию.