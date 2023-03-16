Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Медведев обыграл Давидовича-Фокину и вышел в полуфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале отечественный спортсмен обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

Для Медведева эта победа стала 18-й подряд. В 2023 году россиянин уже завоевал три титула на турнирах ATP. Он одержал победу на соревнованиях в Дубае, выиграл турнир в Роттердаме, а также стал лучшим на соревнованиях в Дохе.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он является рекордсменом среди российских теннисистов по этому показателю.