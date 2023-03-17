Влияние решения суда в Гааге на статус России в ООН оценили

Генассамблея ООН: решение суда в Гааге не влияет на статус России в организации

Решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге относительно выдачи ордера на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой не влияет на статус России в Генассамблее ООН, заявила представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубияк. Цитату приводит ТАСС.

«Международный уголовный суд — это отдельная структура, председатель Генассамблеи ООН не имеет над ней контроля», — рассказала она.

Так Кубияк оценила решение МУС, принятое в связи с ситуацией на Украине. В заявлении суда говорится, что оно связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными. Как напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение о выдаче ордера ничтожно.