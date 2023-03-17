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23:43, 17 марта 2023Спорт

Российский боец UFC рассказал о желании подраться с Волкановски

Российский боец UFC Евлоев рассказал о желании подраться с австралийцем Волкановски

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Мовсар Евлоев в интервью YouTube-каналу The Schmo рассказал о желаемом сопернике.

Евлоев заявил, что хотел бы в начале 2024 года подраться с австралийцем Александром Волкановски. «Я жду, что он одержит победу в поединке с Яиром Родригесом, а потом за его титулом приду я», — поделился он.

12 февраля Волкановски проиграл россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 284. Победитель боя в легком весе определился единогласным решением судей. Всего в активе Волкановски, который удерживает титул чемпиона UFC в полулегком весе, 25 побед при двух поражениях.

Евлоев провел в UFC шесть боев и ни разу не проиграл. Всего на его счету 16 побед в 16 поединках.

Дарья Коршунова
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