Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ноттингем Форест
Сегодня
23:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Нант
Франция - Лига 1|28-й тур
Вальядолид
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетик Б
Испания - Примера|26-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
10:09, 17 марта 2023Спорт

Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента ФИФА

Инфантино заявил, что получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры перед выборами

Фото: Jean Bizimana / Reuters

Джанни Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит RMC Sport.

«Я не понимаю, почему некоторые журналисты такие злые. Вам не нужно любить меня, обожать меня. Я прошу вас придерживаться фактов. Когда мы говорим о коррупции, мы говорим о серьезных обвинениях», — заявил функционер. Он добавил, что получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры перед выборами.

Инфантино также высказался о финансовой политике организации. «Кто-то сказал, что ФИФА — это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых, чтобы раздавать бедным. Мы извлекаем прибыль и даем и богатым, и бедным», — сказал он.

16 марта Инфантино третий раз избрался на пост президента ФИФА. Новый срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Он возглавляет организацию с 26 февраля 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок.

В июле 2020 года против функционера было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
Обнаружена редкая сверхяркая сверхновая
Крупнейшие банки США выделят миллиарды для спасения First Republic Bank
Стали известны подробности о состоянии Костомарова
Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента ФИФА
Названа дата встречи Си Цзиньпина и Путина
Участников массовых беспорядков в Узбекистане осудили на сроки до 12 лет
Жителей столичного региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
В российском городе самолет Ан-24 столкнулся с опорой ЛЭП
В российском регионе поймали сбежавшего из колонии-поселения осужденного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.