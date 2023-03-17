Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента ФИФА

Инфантино заявил, что получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры перед выборами

Джанни Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит RMC Sport.

«Я не понимаю, почему некоторые журналисты такие злые. Вам не нужно любить меня, обожать меня. Я прошу вас придерживаться фактов. Когда мы говорим о коррупции, мы говорим о серьезных обвинениях», — заявил функционер. Он добавил, что получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры перед выборами.

Инфантино также высказался о финансовой политике организации. «Кто-то сказал, что ФИФА — это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых, чтобы раздавать бедным. Мы извлекаем прибыль и даем и богатым, и бедным», — сказал он.

16 марта Инфантино третий раз избрался на пост президента ФИФА. Новый срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Он возглавляет организацию с 26 февраля 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок.

В июле 2020 года против функционера было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию.