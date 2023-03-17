Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР

Главы МИД G7 осудили испытания ракет КНДР и назвали их подрывом мира

Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР и назвали их подрывом мира и безопасности региона. Об этом сообщает ТАСС.

Участники G7 заявили, что считают испытание ракеты нарушением обязательств Пхеньяна в рамках резолюций Совбеза ООН, и призывают отказаться от программ создания оружия массового поражения.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ее дальность, скорость и высота не уточняются. Известно, что ракета уже упала. В связи с этим замминистра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что правительство страны выразило решительный протест руководству КНДР по дипломатическим каналам в Пекине.

16 марта в КНДР провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». 15 марта Северная Корея заявила о запуске двух баллистических ракет средней дальности в сторону Японского моря.