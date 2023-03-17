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21:30, 17 марта 2023Россия

Омбудсмен по правам ребенка отреагировала на свой «арест» судом в Гааге

Омбудсмен Львова-Белова назвала свой «арест» судом в Гааге оценкой помощи детям

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об «аресте» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой является странным. Об этом детский омбудсмен заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Она указала, что «такие совершенно саркастические вещи» свидетельствуют об отсутствии других способов запугать страну. Омбудсмен заверила, что продолжит работать, несмотря на действия МУС.

Также Львова-Белова сообщила РБК, что своим решением международное сообщество оценило «помощь детям нашей страны, что Россия не оставляет их в зоне военных действий». «Были санкции всех стран, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше», — добавила омбудсмен.

Ранее 17 марта МУС выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял это решение в связи с ситуацией на Украине.

Ранее МУС уже заявлял о намерении начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения и называла их ложными. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

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Марина Совина
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