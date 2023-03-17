Главный тренер ПСЖ высказался о сомнениях по продлению контракта с Месси

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что Лионель Месси счастлив в команде

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье высказался о сомнениях руководства команды по продлению контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Его слова приводит RMC Sport.

«У Лео 18 голов и 17 передач в этом сезоне. Я читал некоторые критические замечания по поводу матча с "Баварией", но он не был единственным. У него есть способность решать исходы матчей», — заявил Гальтье. Он отметил, что аргентинец счастлив в команде, и добавил, что переговоры игрока с клубом продолжаются, поэтому пока рано говорить о будущем.

13 марта L’Équipe сообщил, что в ПСЖ засомневались в продолжении сотрудничества с Месси после второго подряд вылета команды со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Отмечалось, что переговоры с форвардом не продвигаются.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.