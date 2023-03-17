Кремль отреагировал на выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Представитель Кремля Песков: Россия должна пресечь действия Киева, посягающего на церковь

Незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем борется Россия, которая должна это пресечь. Так отреагировал на выселение монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в пятницу, 17 марта, РИА Новости.

«Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем, абсолютно правильно», — сказал он, имея ввиду проведение российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Ранее сообщалось, что кресты над Трапезной Церковью Киево-Печерской Лавры почернели после проведения в ней обряда раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом рассказал наместник монастыря митрополит канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь).