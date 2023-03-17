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19:32, 17 марта 2023Забота о себе

Певица Татьяна Буланова рассказала о музыкальных вкусах сына

Татьяна Буланова призналась, что не навязывает свои музыкальные вкусы 16-летнему сыну

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певица Татьяна Буланова призналась, что не навязывает свои музыкальные вкусы 16-летнему сыну Никите. В интервью изданию «Газета.Ru» звезда 90-х рассказала о тонкостях воспитания детей.

На вопрос, тяжело ли воспитывать 16-летнего подростка, Буланова ответила, что сложный период взросления младшего сына уже позади. По ее словам, Никита стал хорошим парнем, увлекающимся химией.

Никита, как все подростки, интересуется всем, чем интересуется его поколение. Он много времени проводит в гаджетах, но и читать любит. Ходит на концерты молодых исполнителей

Татьяна Булановапевица

Певица отметила, что, несмотря на приоритетную роль смартфонов в жизни молодежи, ее сын любит читать книги. «Недавно он купил несколько книг про космос. Из чего я делаю вывод, что чтение ему интересно. Сейчас столько информации в интернете, я сама бумажные книги читаю крайне редко, нужна информация — зашла в интернет. Там же можно прочитать книгу», — говорит исполнительница хита «Ясный мой свет».

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В то же время артистка считает, что любовь к культуре языка и правильной орфографии могут привить только традиционные бумажные книги.

Буланова рассказала, что не пытается навязать сыну-подростку свои музыкальные вкусы, так как он их попросту не поймет. Она добавила, что сын достаточно взрослый, и у него есть свои пристрастия, в которые она не вмешивается.

Певица добавила, что и сама не всегда понимает современную музыку. Поэтому, когда сын показывает ей новинки, она даже не запоминает имена исполнителей.

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Вера Владзиевская
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