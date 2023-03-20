Президент Санду захотела учредить Антикоррупционный суд в Молдавии

В Молдавии захотели учредить Антикоррупционный суд — местному парламенту поручили принять за короткий срок законы для создания ведомства. Об этом заявила президент страны Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), пишет ТАСС.

По словам Санду, она созвала заседание ВСБ из-за сложившихся сложностей в области юстиции, а также из-за «блокировки ее очистки от коррупции». «Парламент подготовит законодательную базу для создания в сжатые сроки Антикоррупционного суда, который займется коррупцией в судебной системе», — заявила президент Молдавии. Политик уточнила, что новое ведомство должно начать работать уже через три месяца.

Ранее в марте молдавский президент призвала политические силы поддержать вступление страны в Европейский союз (ЕС). Санду также заявила, что интеграция с Содружеством независимых государств (СНГ) не приносит должного развития Молдавии. Евросоюз является единственным путем для страны, а все остальные варианты ложны, считает она.

16 марта парламент Молдавии также одобрил переименование госязыка из молдавского в румынский. Законопроект предусматривает замену фразы «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законодательных актах республики. МИД России, в свою очередь, заявил, что переименование госязыка в Молдавии нарушает историческую логику и ставит вопрос о принадлежности Бессарабии.