Жительница Мариуполя заявила об угрозах ее семье после встречи с Путиным

Встретившаяся с Путиным жительница Мариуполя заявила, что ее семье начали угрожать

Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая ранее встретилась с президентом России Владимиром Путиным во время его поездки в город, рассказала в эфире «Соловьев Live», что ее семье и соседям начали угрожать.

По словам горожанки, угрозы поступают в виде звонков и смс-сообщений. «Пишут всякую гадость. И все остальное — что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми», — заявила она.

Волосатова также сообщила, что ее личные данные попали на один из украинских сайтов, где семью женщины обвинили в мародерстве.

Ранее стало известно, что вечером 18 марта Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь в Донецкой народной республике. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля, а также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места.

Кроме того, 19 марта были опубликованы кадры, на которых президент зашел в гости к одной из мариупольских семей. Глава государства осмотрел их квартиру и пообщался с ее пожилым хозяином.

Как позже рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, все перемещения Путина по городу, как и его поход в гости к местным жителям, не были спланированы. «Это было абсолютно спонтанно», — заверил он.