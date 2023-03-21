Блогерша Lerchek передумала вести соцсети

SHOT: Валерия и Артем Чекалины передумали вести соцсети

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Lerchek, и ее муж Артем Чекалин, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов и отмывании 130 миллионов рублей, передумали вести соцсети, хотя ранее планировали продолжить публиковать посты, несмотря на судебный запрет пользоваться телефоном и интернетом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Чекалины, ранее решившие прибегнуть к помощи наемного сотрудника для публикации постов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), изменили свое решение. SHOT утверждает, что супруги «решили не рисковать, чтобы не спровоцировать арест».

О планах Чекалиных продолжить вести блог, несмотря на судебный запрет, сообщалось 17 марта. Утверждалось, что для этого супруги наняли специального сотрудника.

16 марта Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Им запретили пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников.

Кроме того, 7 марта Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее супругу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В их доме прошли обыски.