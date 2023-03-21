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20:36, 21 марта 2023Силовые структуры

Российский экс-чиновник предстанет перед судом за раздачу земли родне и коллегам

Экс-глава Большого Камня, раздавший землю родственникам и коллегам, предстанет перед судом

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Экс-глава городского округа Большой Камень Приморского края предстанет перед судом за выдачу земли, предназначенной многодетным семьям, своим родственникам и коллегам. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Его обвиняют в преступлении по статьям 285 («Злоупотребление полномочиями») и 286 («Превышение полномочий») УК РФ. По данным следствия, с апреля 2020 года по декабрь 2021 года фигурант предоставил 30 земельных участков на полуострове Ханган и в бухте Ильмовая близким людям. При этом он знал, что в округе проживает 35 многодетных семей. С октября 2020 года по август 2021 год глава также заставлял подчиненных игнорировать заявления местных жителей, которые хотели получить землю по программе «Дальневосточный гектар». 13 обращений рассмотрены не были.

Машину Mazda B2500, два земельных участка и два задания, принадлежащих бывшему чиновнику, арестовали.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае депутат до смерти избил напавшего на него с ножом 71-летнего тестя.

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Илона Палей
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