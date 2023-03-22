Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 22 марта 2023Наука и техника

Объяснен секрет здоровой жизни у коренных общин Боливии

PNAS: племена Боливии реже страдают от заболеваний сердца и мозга из-за диеты и упражнений

Кадр: National Geographic / YouTube

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что секрет долгой здоровой жизни у коренных общин, населяющих тропические леса Боливии, заключается в оптимальном уровне потребления пищи и физических упражнений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В исследовании приняли участие 1165 взрослых представителей племен цимане и мосетене в возрасте от 40 до 94 лет. Им провели компьютерную томографию для измерения объема мозга в зависимости от возраста. Также были измерены такие физиологические показатели, как индекс массы тела, кровяное давление, общий холестерин и другие.

Оказалось, что у цимане и мосетене наблюдается меньшая атрофия головного мозга и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с промышленно развитым населением США и Европы. Скорость возрастной атрофии или уменьшения размера мозга коррелирует с риском дегенеративных заболеваний, таких как слабоумие и болезнь Альцгеймера.

По словам ученых, люди обоих племен приближаются к золотой середине между ежедневными нагрузками и диетой. Эволюция человека способствовала тому, что большое количество пищи и меньшее количество калорий, затрачиваемых на ее поиск, приводило к улучшению здоровья, благополучия и высокому репродуктивному успеху. Однако с индустриализацией эти показатели превысили оптимальную отметку, и, наоборот, стали способствовать хроническим заболеваниям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Гость шоу Владимира Соловьева упал в обморок в прямом эфире
Только два процента россиян оказались готовы всегда защищать своего ребенка
Гастроэнтеролог раскрыла полезные свойства зелени
Выдача ипотеки в феврале выросла вполовину
Минск передал ФСБ России данные о ликвидированном в Гродно террористе
Российское посольство отреагировало на план поставок Украине снарядов с ураном
Президент Чехии заявил о ревизии отношений с Китаем в Европе
В Госдуме предупредили Киев об ответе на применение снарядов с ураном
Белый дом прокомментировал итоги переговоров России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.