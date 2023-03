Объяснен секрет здоровой жизни у коренных общин Боливии

PNAS: племена Боливии реже страдают от заболеваний сердца и мозга из-за диеты и упражнений

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что секрет долгой здоровой жизни у коренных общин, населяющих тропические леса Боливии, заключается в оптимальном уровне потребления пищи и физических упражнений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В исследовании приняли участие 1165 взрослых представителей племен цимане и мосетене в возрасте от 40 до 94 лет. Им провели компьютерную томографию для измерения объема мозга в зависимости от возраста. Также были измерены такие физиологические показатели, как индекс массы тела, кровяное давление, общий холестерин и другие.

Оказалось, что у цимане и мосетене наблюдается меньшая атрофия головного мозга и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с промышленно развитым населением США и Европы. Скорость возрастной атрофии или уменьшения размера мозга коррелирует с риском дегенеративных заболеваний, таких как слабоумие и болезнь Альцгеймера.

По словам ученых, люди обоих племен приближаются к золотой середине между ежедневными нагрузками и диетой. Эволюция человека способствовала тому, что большое количество пищи и меньшее количество калорий, затрачиваемых на ее поиск, приводило к улучшению здоровья, благополучия и высокому репродуктивному успеху. Однако с индустриализацией эти показатели превысили оптимальную отметку, и, наоборот, стали способствовать хроническим заболеваниям.