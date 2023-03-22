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16:31, 22 марта 2023Мир

В Турции оценили эффект от передачи Украине снарядов с обедненным ураном

Турецкий генерал Каракуш: передача снарядов с ураном приведет к эскалации на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Передача Британией Украине снарядов с обедненным ураном приведет к эскалации конфликта, но не обеспечит Киеву преимущества на поле боя. Так инициативу Лондона оценил бывший генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) Турции Эрдоган Каракуш, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, [их использование] нанесет значительный ущерб [местной природе]. К сожалению, Запад разжигает эскалацию, ничего хорошего в этой ситуации нет. Это игры Запада для удлинения конфликта, при этом сами западные страны не хотят участвовать напрямую», — заявил турецкий офицер в отставке.

По его мнению, Киев должен отказаться от поставок во избежание пагубного эффекта для экологии и еще большей эскалации конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на планируемые поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном.

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Замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Использование этих снарядов не имеет ничего общего с ядерным оружием. Ключевая опасность в данном случае — выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая может загрязнить местность вокруг или отравить человека.

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Дмитрий Сотак
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