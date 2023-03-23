Отечественный смартфон провалился в продаже

С 2021 года розничные продажи смартфонов AYYA T1 от «Ростеха» оказались меньше тысячи штук

Отечественные смартфонов AYYA T1 от российской компании «Смартэкосистема» (входит в Госкорпорацию «Ростех») провалились в ретейле. Розничные продажи устройств за неполных два года оказались меньше тысячи штук, сообщают «Ведомости».

На старте продаж телефон в октябре 2021 года оценивали в 19 тысяч рублей. К марту 2023 года он подешевел: в различных модификациях его продавали от 7,5 тысячи рублей до 13,4 тысячи рублей. При этом за все время россияне купили лишь 905 смартфонов. Это 18 процентов от привезенной в Россию партии, произведенной «Смартэкосистемой» в Китае, — она составляла около пяти тысяч устройств. При этом в «Ростехе» утверждали, что продали всю тестовую партию из нескольких тысяч смартфонов.

У смартфона есть две версии — под управлением Android 11 и отечественной ОС «Аврора» (ее предлагают, в основном, корпоративным и государственным заказчикам). AYYA T1 неофициально называют «трастфон» за возможность блокировать использование камеры и микрофона. Благодаря этим опциям его активно используют в силовых структурах — по данным источника «Ведомостей», они приобрели от нескольких сотен до двух тысяч устройств AYYA T1.

На старте продаж аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснял, что AYYA T1 слишком дорогой для своего функционала и комплектации. Его китайские аналоги на рынке стоили не больше 8–9 тысяч рублей. И даже когда отечественные гаджеты упали в цене, россияне их не оценили.

Продукт от «Смартэкосистемы» — не первый отечественный телефон, который пытались вывести на российский рынок. В 2013 года Yota Devices выпустила YotaPhone, но в дальнейшем разработку продали Китаю, и проект закрыли в 2017 году. Проект «Тайгафон» от Натальи Касперской был закрыт в 2019 году после пяти лет работы с убытком в 40 миллионов рублей.