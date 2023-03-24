Парламент Швейцарии начал расследование в связи с выкупом Credit Suisse конкурентом UBS

Парламент Швейцарии начал расследование после выкупа Credit Suisse его конкурентом UBS и государственной помощью в этом приобретении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выясняется, соответствовали ли действия федеральных властей «принципам законности, своевременности и эффективности», говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США проверит швейцарские банки Credit Suisse и UBS на предмет помощи россиянам в уклонении от санкций.

О покупке UBS своего конкурента стало известно 19 марта. Сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов). Изначально UBS предложил купить Credit Suisse за меньшую цену, а после заявлял об удвоении суммы. При этом еще 17 марта сообщалось, что оба банка выступают против слияния.

В 2022 году Credit Suisse столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности и получил рекордный чистый убыток за четвертый квартал в размере 1,5 миллиарда долларов.