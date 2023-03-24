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17:53, 24 марта 2023Бывший СССР

В Кремле прокомментировали вероятность «ареста» Путина в Армении

Песков пояснил, что Кремль будет обсуждать с Арменией позицию по присоединению к МУС

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Армения пока не разъяснила вероятность «ареста» президента России Владимира Путина в стране после того, как Ереван ратифицировал присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС). Слова Пескова приводит «Подъем».

Он добавил, что Кремль «будет обсуждать это с нашими партнерами».

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции присоединение страны к Римскому статуту Международного уголовного суда.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Россия не признает юрисдикцию суда.

Ранее Песков говорил, что пока неясно, будет ли Путин принимать участие в саммите стран БРИКС в ЮАР. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее подтвердила, что Путин приглашен на саммит, и подчеркнула, что ордер МУС не препятствует такому решению.

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Антон Похиляк
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