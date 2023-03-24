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05:37, 24 марта 2023Спорт

Тренер раскрыл пять секретов силовых тренировок для эффективного снижения веса

Тренер посоветовал включить в рацион больше белковой пищи для успешного похудения

Фото: Eduardo Cano / Unsplash

Тренер Майк Бол раскрыл пять секретов силовых тренировок для эффективного снижения веса. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовал больше нагружать крупные мышцы, такие как четырехглавая мышца бедра, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы. Кроме того, он порекомендовал делать упражнения с замкнутой кинетической цепью, то есть движения с опорой на неподвижный объект, например, стену, пол или перекладину. Для тренировки подойдут выпады, приседания, подтягивания и отжимания.

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Бол также отмечает, что важно прорабатывать все зоны тела и дополнительно заниматься кардио. «Кардио — это одно из самых эффективных занятий по сжиганию калорий, которое вы можете выполнять. Поэтому обязательно чередуйте силовые тренировки с аэробными упражнениями», — отметил он.

По словам тренера, полезно также изменить рацион и включить в него больше белковой пищи. «Диета с высоким содержанием белка важна для обеспечения вашего организма питательными веществами, необходимыми для восстановления после хорошей силовой тренировки», — пояснил он.

13 марта тренер Майк Бол дал советы по избавлению от жира в области живота. Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных мышц и не менять питание.

Андрей Стрельцов
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