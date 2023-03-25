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04:07, 25 марта 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор предложил ограничить анонимность в интернете

«Ъ»: Роскомнадзор предложил ограничить анонимность в интернете с виртуальным номером

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press

Роскомнадзор предлагает использовать оборудование, установленное у провайдеров в рамках закона о суверенном рунете, для ограничения доступа к средствам анонимизации. Об этом в субботу, 25 марта, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство разработало проект постановления кабмина, которым предлагается изменить правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ предполагает внесение позволяющих анонимизировать пользователей интернета сайтов в число угроз, которые предписывается фильтровать.

Согласно пояснительной записке, к ним относятся сервисы, позволяющие регистрироваться на сайтах и мессенджерах с помощью виртуального номера телефона. Поправки в случае принятия правительством вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Газета напоминает, что с мая 2019 года мессенджеры должны идентифицировать пользователей в России. Обычно это делается при регистрации по номеру мобильного телефона, который в РФ нельзя оформить анонимно. В Роскомнадзоре полагают, что доступ к сайтам, позволяющим регистрироваться через виртуальные номера, «способствует использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушает безопасность интернета в России.

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Под описание подпадают и номера на платформе Павла Дурова Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram. При этом эксперт юридической фирмы DRC Евгений Кравченко подчеркнул, что в России не запрещено пользоваться виртуальными номерами или другими подобными средствами, если только с их помощью не было совершено правонарушение.

С 1 марта в России стала запрещена для ряда организаций передача платежной информации через иностранные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявлял о планах попросить Роскомнадзор не запрещать кредитным организациям оказывать услуги через Telegram. Однако в Минцифры перед этим обратились к банкам и призвали их не оказывать услуги через мессенджеры, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.

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Марина Совина
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