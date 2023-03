Тренер рассказал о простой десятиминутной тренировке для снижения веса

Тренер порекомендовал пять упражнений для снижения веса и наращивания мышечной массы

Тренер Тайлер Рид рассказал о простой десятиминутной тренировке для снижения веса и наращивания мышечной массы. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Рид порекомендовал включить в программу приседания, отжимания, выпады со сгибанием коленей до угла 90 градусов, подтягивания и двойное скручивание V-up. Для этого в положении лежа необходимо вытянуть руки над головой, а затем одновременно поднять прямые руки и ноги так, чтобы они образовали угол 90 градусов или букву V. Затем нужно вернуться в исходное положение.

Специалист отметил, что каждое упражнение необходимо выполнять по десять раз в три подхода с минимальным отдыхом. По словам тренера, для похудения достаточно трех тренировок в неделю в сочетании с диетой с высоким содержанием белка.

Ранее фитнес-модель Алена Доманская назвала способы подготовить фигуру к летнему сезону. Она посоветовала составить график и не пропускать ни одной тренировки. План должен быть разнообразным и сочетать в себе силовые и кардионагрузки, а также стретчинг для восстановления мышц.