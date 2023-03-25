Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Филадельфия Флайерз
Сегодня
20:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Сегодня
23:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Сегодня
23:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
10:56, 25 марта 2023Спорт

Тренер рассказал о простой десятиминутной тренировке для снижения веса

Тренер порекомендовал пять упражнений для снижения веса и наращивания мышечной массы

Фото: Unsplash

Тренер Тайлер Рид рассказал о простой десятиминутной тренировке для снижения веса и наращивания мышечной массы. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Рид порекомендовал включить в программу приседания, отжимания, выпады со сгибанием коленей до угла 90 градусов, подтягивания и двойное скручивание V-up. Для этого в положении лежа необходимо вытянуть руки над головой, а затем одновременно поднять прямые руки и ноги так, чтобы они образовали угол 90 градусов или букву V. Затем нужно вернуться в исходное положение.

Специалист отметил, что каждое упражнение необходимо выполнять по десять раз в три подхода с минимальным отдыхом. По словам тренера, для похудения достаточно трех тренировок в неделю в сочетании с диетой с высоким содержанием белка.

Ранее фитнес-модель Алена Доманская назвала способы подготовить фигуру к летнему сезону. Она посоветовала составить график и не пропускать ни одной тренировки. План должен быть разнообразным и сочетать в себе силовые и кардионагрузки, а также стретчинг для восстановления мышц.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости увеличить Российскую армию
В России отреагировали на слова Зеленского о контрнаступлении
Медведев призвал привести в чувство российские военкоматы
Тренер рассказал о простой десятиминутной тренировке для снижения веса
Адмирал США раскритиковал командование из-за поставок оружия Украине
Медведев призвал лишить иноагентов доходов в России
Российские пилоты пожаловались на проблемы с получением летных документов
Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе
Москвичей предупредили о похолодании в конце марта
В сборной Ирака высказались о безопасности проведения матча в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.