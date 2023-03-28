В России исключили рост цен на пиво из-за создания реестра производителей

Минфин: создание реестра производителей пива не приведет к повышению цен

Пиво в России не станет дороже из-за создания реестра его производителей. Мера подразумевает запрет на производство не включенным в него организациям. Об этом со ссылкой на замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина России Александра Коробутова сообщает РИА Новости.

В Минфине исключают, что третья по счету мера по усилению контроля за рынком ударит по пивоварам. Затраты на установку счетчиков копеечные, госпошлина за регистрацию предполагается минимальная (10 тысяч рублей), а все действующие производители будут включены в реестр автоматически, объяснил Коробутов.

С 1 сентября 2023-го организациям, не внесенным в реестр Росалкогольрегулирования, будет запрещено производить пенные напитки. Начиная с 2024 года производителей ждут выездные проверки, в рамках которых их будут оценивать на соответствие обязательным требованиям закона. Также с 1 сентября 2024 года власти снизят порог, который разрешает не устанавливать счетчики производственной мощности, с 300 до 100 тысяч декалитров в год.

Пивовары беспокоятся, что для включения в реестр, без которого нельзя продолжить работу, нужно пройти «выездную оценку». Из-за специфики сортов, которые дображивают раньше установленного Росалкогольрегулированием срока, многим заводам придется занижать реальные объемы выпуска пива. В противном случае они не смогут попасть в реестр, а значит, остановят производство.

В марте 2019-го в России решили усилить контроль за продажей пива и обязали продавцов передавать в ЕГАИС данные о его продаже, а также сидра, медовухи и пуаре. Позже меры решили расширить и ввести обязательную маркировку напитков. Это сделали, несмотря на предупреждения производителей, что мера приведет к дефициту, росту цен и сбоям в поставках. Первоначально маркировку собирались ввести с 1 марта 2023 года, но затем вступление требований в силу перенесли на 1 октября.