Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 29 марта 2023Россия

Патрушев рассказал об отношении России к возможной ядерной войне с Западом

Патрушев заявил, что Россия привержена постулату о недопустимости ядерной войны

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Москва занимает последовательную позицию о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

При этом действия Запада в контексте украинского кризиса могут подорвать ранее достигнутые договоренности и привести к« катастрофическим последствиям», отметил он.

Провокационное поведение западных государств противоречит совместному заявлению стран «ядерной пятерки» от 3 января 2022 года, продолжил Патрушев. Вместе с тем, он подчеркнул приверженность России этому соглашению и «необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием».

В январе 2022 года лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции приняли совместное заявление о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием. В МИД России выразили надежду, что документ снизит международную напряженность. Подписание соглашения также приветствовали в ООН.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Пекин прокомментировал информацию о желании Зеленского встретиться с Си
Устроившему стрельбу в казанской гимназии запросили пожизненное заключение
Командир «Ахмата» назвал возможное контрнаступление ВСУ последним для Украины
МИД Швеции вызовет российского посла из-за публикации
Зеленский рассказал о переданной Киеву неисправной системе ПВО
На рэпера 10AGE написали заявление в СК и обвинили в оскорблении чувств верующих
Pepsi впервые за 15 лет обновила дизайн логотипа
Патрушев рассказал об отношении России к возможной ядерной войне с Западом
В Киево-Печерской лавре отказались идти на компромисс с властями
ФСБ сообщила о 12-летнем приговоре стороннику террористов за пропаганду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.