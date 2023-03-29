Патрушев рассказал об отношении России к возможной ядерной войне с Западом

Патрушев заявил, что Россия привержена постулату о недопустимости ядерной войны

Москва занимает последовательную позицию о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

При этом действия Запада в контексте украинского кризиса могут подорвать ранее достигнутые договоренности и привести к« катастрофическим последствиям», отметил он.

Провокационное поведение западных государств противоречит совместному заявлению стран «ядерной пятерки» от 3 января 2022 года, продолжил Патрушев. Вместе с тем, он подчеркнул приверженность России этому соглашению и «необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием».

В январе 2022 года лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции приняли совместное заявление о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием. В МИД России выразили надежду, что документ снизит международную напряженность. Подписание соглашения также приветствовали в ООН.