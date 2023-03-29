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17:14, 29 марта 2023Бывший СССР

Шведские инструкторы начали учить ВСУ вести бои в лесах

Генштаб ВСУ сообщил, что шведские инструкторы обучают солдат воевать в лесах

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Шведские военные инструкторы в Великобритании обучают украинских солдат вести бои в лесах. Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Эта подготовка должна обучить украинских военнослужащих без опыта или с минимальным боевым опытом необходимым тактическим знаниям для обороны и наступления, говорится в сообщении Генштаба.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, входящие в НАТО, давно являются участниками конфликта на Украине и по сути воюют на стороне этой страны.

27 марта издание The Wall Street Journal написало, что западные союзники Украины ведут дискуссии о том, что будет считаться ее победой или поражением, однако не готовят никаких серьезных дипломатических инициатив.

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Алевтина Запольская
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