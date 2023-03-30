Лавров посетит в Турцию

Глава МИД России Лавров 6-7 апреля посетит в Турцию, где обсудит торговлю и энергетику

Глава МИД России Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, он поедет туда, чтобы обсудить двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, трансляция брифинга опубликована на YouTube.

«В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм», — заявила она.

России понадобился новый маршрут поставок газа в Европу после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», а также остановки поставок через газопровод «Ямал — Европа». Пока что ни одна европейская страна не выразила заинтересованности в проекте. Также идут обсуждения строительства газового хаба в Турции, однако переговоры постоянно переносятся.