Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ

Пиарщик Ширшиков заявил, что журналист WSJ Гершкович с уважением относится к России

Пиарщик Ярослав Ширшиков, сопровождавший при поездке в Екатеринбург задержанного корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявил, что журналист готовил материал об отношении к ЧВК «Вагнер» в обществе. Подробности о деятельности Гершковича он раскрыл в беседе с Daily Storm.

По словам Ширшикова, Гершкович, работая над материалом об отношении к ЧВК «Вагнер», просил его найти спикеров с разной политической позицией. Журналисту удалось пообщаться с одним из парламентариев, главным редактором одного из ведущих городских СМИ, с обычным горожанином, добавил пиарщик. «Мне показалось, это была попытка сделать максимально объективное журналистское расследование. Опросить реальные настроения в обществе», — счел он.

Ширшиков отметил, что во время встречи с ним Гершкович не пытался фотографировать заводы, они обсуждали общественно-политическую жизнь Екатеринбурга и отношение горожан к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Собеседник издания также высказался о семье и личности Гершковича. Он описал корреспондента WSJ как доброго и веселого человека и отметил, что его отец был родом из Москвы, а мать — из Одессы. Гершкович уже шесть лет живет в России, он относится к стране с уважением и любовью, заверил Ширшиков.

Эван Гершкович — сотрудник московского бюро The Wall Street Journal. В четверг, 30 марта, стало известно о его задержании в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что, насколько известно Кремлю, Гершковича взяли с поличным. WSJ, в свою очередь, отвергла обвинения против своего сотрудника и заявила, что намерена добиваться его освобождения.