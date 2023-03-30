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18:19, 30 марта 2023Бывший СССР

В РПЦ отреагировали на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал деятельность киевских властей богоборческой

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. В беседе с «Лентой.ру» представитель РПЦ назвал деятельность киевских властей богоборческой.

Ранее стало известно, что украинские силовики подогнали к стенам Киево-Печерской лавры автозаки. Также отмечалось, что на территории обители были замечены полицейские с автоматами.

На наших глазах происходит грубейший акт нарушения прав верующих Украинской православной церкви (УПЦ). По своей природе мы имеем дело с богоборческой деятельностью киевских властей

Вахтанг Кипшидзе представитель РПЦ

«Мы видим, что власть в отношении монахов Киево-Печерской лавры действует примерно таким же образом, как это делали безбожники в 20-30-х годах прошлого века: выселение верующих, попытка спровоцировать религиозный раскол и поощрение этого раскола, закрытие и изъятие святынь и иные предлоги, под которыми реализуется политическая цель уничтожения Украинской православной церкви как единственной структуры, которая, будучи частью русского православия, объединяет народы, проживающие на территории исторической Руси», — заявил Кипшидзе.

Это духовное единство является «бельмом на глазу» у западных консультантов киевских властей, поэтому они всеми силами пытаются уничтожить Украинскую православную церковь, отметил представитель РПЦ. «Но мы верим, что Господь не оставит свою церковь», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей Украинской православной церкви (УПЦ) оставить территорию обители до 29 марта. В администрации заповедника заявили о расторжении договора — монахов обязали освободить являющиеся госсобственностью здания. На это в УПЦ ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.

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Варвара Кошечкина
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