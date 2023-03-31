Лукашенко усомнился в добровольном присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Президент Белоруссии Лукашенко: Швеция и Финляндия присоединились к НАТО не по своей воле

Швеция и Финляндия вступают в НАТО не по своей воле. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к парламенту страны. Его цитирует РИА Новости.

«Вы наклонили эти страны, которые спокойно жили, существовали и сотрудничали с Россией. Они ж не по своей воле туда влезли», — сказал белорусский лидер, добавив, что в современном мире самостоятельность государств во внешней политике — это роскошь.

Ранее генеральный секретарь НАТо Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия в ближайшие дни присоединится к НАТО. «Все 30 союзников по НАТО в настоящее время ратифицировали протокол о присоединении», — сообщил он.

30 марта Столтенберг приветствовал решение генеральной ассамблеи парламента Турции, ратифицировавшей заявку Финляндии на вступление в альянс. По словам Столтенберга, решение Анкары «сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее».

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран.