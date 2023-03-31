Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
20:00 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
05:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:40, 31 марта 2023Спорт

На Украине отреагировали на допуск россиян и белорусов к Уимблдону

Глава МИД Украины Кулеба осудил решение допустить россиян и белорусов к Уимблдону

Фото: Christopher Sharpe / Shutterstock / Fotodom

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение организаторов Уимблдона о допуске российских и белорусских теннисистов в нейтральном статусе. Об этом он высказался в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба назвал участие представителей этих стран в турнире аморальным. Он также призвал власти Великобритании отказать в выдаче виз игрокам из России и Белоруссии.

31 марта стало известно, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, допустит российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Уточнялось, что выступить на турнире спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

18 февраля сообщалось, что LTA могут лишить возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, если она вновь запретит российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организации грозил штраф. Игроки из России и Белоруссии пропустили Уимблдон-2022 по решению организаторов.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал способ разрешения конфликта на Украине
65-летняя Шэрон Стоун снялась в пиджаке на голое тело для журнала
Режим ЧС ввели в столице российского региона
Власти Украины сравнили УПЦ с гнойником
На «Госуслугах» пропала функция удаления профиля
Женщина выиграла больше ста миллионов рублей в онлайн-казино и попала за решетку
На Украине отреагировали на допуск россиян и белорусов к Уимблдону
Байден отказался комментировать обвинения в адрес Трампа
На Украине подтвердили использование «умных бомб»
В Британии констатировали сокращение числа следующих политике НАТО стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.