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14:59, 31 марта 2023Россия

В России появились новые гвардейские полки

Президент Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям ВС России

Фото: : Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям Вооруженных сил страны. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 31 марта.

Почетных наград удостоились 236-я артиллерийская бригада и 2-й смешанный авиаполк ордена Суворова.

27 марта Путин присвоил гвардейское звание трем подразделениям: 346-й отдельной бригаде спецназначения, 25-му отдельному полку спецназначения и 10-й отдельной бригаде спецназначения ордена Жукова.

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Евгения Куликова
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