В России появились новые гвардейские полки
Президент Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям ВС России
Президент России Владимир Путин присвоил гвардейское звание двум подразделениям Вооруженных сил страны. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 31 марта.
Почетных наград удостоились 236-я артиллерийская бригада и 2-й смешанный авиаполк ордена Суворова.
27 марта Путин присвоил гвардейское звание трем подразделениям: 346-й отдельной бригаде спецназначения, 25-му отдельному полку спецназначения и 10-й отдельной бригаде спецназначения ордена Жукова.