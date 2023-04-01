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11:09, 1 апреля 2023Спорт

Тренер назвала лучшие упражнения с фитболом для укрепления ягодиц

Тренер посоветовала делать болгарские приседания с фитболом для укрепления ягодиц

Фото: Unsplash

Тренер Кейт Мейер назвала лучшие упражнения с фитболом для укрепления ягодиц. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовала выполнять ягодичный мостик. Для этого необходимо лечь на пол, согнуть ноги в коленях, поставить стопы на фитбол, поднять таз, а затем опустить его. Линия от коленей до плечевого пояса должна быть прямой.

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Второе упражнение — подъемы ног лежа на мяче — поможет также проработать мышцы пресса. «Лягте на мяч лицом вниз. Фитбол находится под бедрами, руки придерживают верхнюю часть тела. Поднимите ноги вверх, напрягая ягодицы. А затем опустите ноги, как только достигнете конца своего диапазона движений», — поясняет Мейер.

Далее необходимо сделать «болгарские приседания». «Встаньте перед мячом, отвернитесь от него. Поставьте одну ногу на фитбол, согнув заднее колено под углом 90 градусов. Присядьте так, чтобы переднее колено образовало прямой угол, а затем поднимитесь», — рассказала тренер, отметив, что при выполнении этого движения важно сохранять осанку.

Для финального упражнения нужно принять то же положение, что и для ягодичного мостика, но на этот раз положить голени на фитбол. Удерживая таз наверху, необходимо согнуть ноги до угла 90 градусов, подкатив таким образом мяч к себе, а затем вернуться в исходное положение. По словам Мейер, все движения выполняются три или четыре круга по 12-15 повторений с 45-секундным отдыхом между подходами.

Ранее фитнес-тренер Екатерина Карина рассказала об опасности занятий в домашних условиях. Она рекомендовала хотя бы один раз сходить в зал и позаниматься с личным тренером.

Андрей Стрельцов
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