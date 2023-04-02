Названо идеальное количество свиданий до первого секса

Daily Mail: желающим получить долгие отношения нельзя заниматься сексом на первом свидании

Людям, желающим получить долгие отношения, нельзя заниматься сексом на первом свидании, считает специалист по отношениям Джейкоб Лукас. Идеальное количество свиданий до интимной близости он назвал изданию Daily Mail.

Лукас отметил, что старомодное правило «дождись третьего свидания» может сработать на пользу человеку, настроенному на долгосрочные отношения. По его словам, он всегда советует клиентам подождать, прежде чем заниматься сексом.

Многие мои клиенты, которые ждут до третьего свидания, получают долгосрочные отношения Джейкоб Лукас специалист по отношениям

Если пара вступает в интимную близость слишком быстро, то, скорее всего, их отношения будут сориентированы лишь на секс, уверен Лукас. Того, кто не торопит события, будут воспринимать не как партнера на одну ночь, а как человека, с которым можно строить долгосрочный союз.

«Ожидание третьего свидания означает, что у вас есть время сформировать эмоциональную связь, а не только физическую, — говорит специалист по отношениям. — Но, как только у вас установилась сильная связь с кем-то и вы начинаете понимать, что партнер настроен серьезно, вам уже не нужно сдерживаться».

И, после того как стало ясно, что новый партнер идеально подходит для совместной жизни, можно заниматься сексом все время, с юмором резюмировал Лукас.

Ранее специалист по отношениям Джейн Грин дала совет 62-летней женщине, привыкшей к сексу без оргазмов. Грин посоветовала ей изучать свое тело и эрогенные зоны.