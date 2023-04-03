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13:15, 3 апреля 2023Россия

Ушедшего из дома два дня назад 13-летнего россиянина нашли мертвым в колодце

В Алтайском крае ушедшего из дома 13-летнего подростка нашли мертвым в колодце

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Алтайском крае 13-летнего подростка, ушедшего из дома два дня назад, нашли мертвым в колодце. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

По сведениям издания, мальчик пропал в селе Усть-Калманка 1 апреля. Волонтеров и сотрудников полиции в российском регионе подключили к его поискам.

Тело подростка направили судмедэкспертам для установления причины смерти. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

31 марта сообщалось, что пропавшего 15-летнего школьника нашли мертвым в пойме реки Болва в Брянской области. Мать пояснила оперативникам, что подросток отправился на прогулку с друзьями и не вернулся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого в Санкт-Петербурге восьмилетнего школьника, ушедшего из дома, обнаружили мертвым в полынье залива в районе Васильевского острова. Мальчик ушел в компании 11-летнего приятеля. Позже труп последнего также извлекли из водоема.

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Анна Щербакова
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