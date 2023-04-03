Дзюба ответил на вопрос о новом контракте с «Локомотивом»

Артем Дзюба заявил, что до конца сезона не будет обсуждать новый контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос о новом контракте с московским клубом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать. С огромным уважением отношусь к "Локомотиву", к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим», — заявил футболист. Он отметил, что ему комфортно в команде, поэтому приоритетом будет продолжение карьеры в ней.

Ранее Дзюба рассказал о желании побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов в истории России. «Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель», — поделился он.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В составе команды он провел четыре матча в Российской премьер-лиге и отметился шестью забитыми мячами. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.