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15:13, 3 апреля 2023Россия

Беглов назвал сумму компенсации семье погибшего при взрыве в Петербурге

Беглов заявил, что семье погибшего при взрыве в Петербурге выплатят 1 миллион рублей
Александр Беглов

Александр Беглов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Семья погибшего и пострадавшие при взрыве в кафе Санкт-Петербурга получат компенсации от правительства российского города. Сумму назвал губернатор Петербурга Александр Беглов, его цитирует ТАСС

Уточняется, что семье погибшего при взрыве военного корреспондента Владлена Татарского выплатят один миллион рублей, тяжело раненным — 500 тысяч, остальным — по 250 тысяч рублей.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По последним данным Минздрава, пострадавшими числятся 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. При этом в городском комитете здравоохранения Петербурга сообщили, что восемь человек остаются в тяжелом состоянии.

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Анастасия Шейкина
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