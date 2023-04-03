Во Франции заявили о пощечине для хотевшего «обрушить» Россию министра

Филиппо: решение ОПЕК+ снизить добычу нефти стало пощечиной для главы Минфина Франции

Французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение стран ОПЕК+, включая Россию, о снижении добычи нефти стало «новой пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Бруно Ле Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощечину!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия и другие крупные экспортеры нефти решили сократить добычу. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, в стране продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года.

В феврале Москва объявила о снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца марта дополнительно к октябрьскому решению ОПЕК+. Затем решение было продлено на апрель-июнь 2023 года.

