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11:51, 3 апреля 2023Силовые структуры

Стали известны первые слова Дарьи Треповой после задержания

Во время задержания Дарья Трепова заявила, что ее подставили и использовали

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Стали известны первые слова после задержания Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Меня подставили! Меня просто использовали!» — заявила фигурантка.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Девушку нашли на съемной квартире.

Как сообщалось ранее, во время мероприятия Трепова подарила военкору бюст, который взорвался. В результате Татарский погиб. МВД объявило девушку в розыск.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

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Екатерина Власова
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