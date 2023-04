Тренер назвал упражнения для занятий на свежем воздухе в целях похудения

Тренер посоветовал шесть упражнений для занятий на свежем воздухе в целях похудения

Тренер Тайлер Рид назвал шесть упражнений для занятий на свежем воздухе в целях похудения. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовал начать тренировку с планки на локтях длительностью от 30 до 60 секунд, а затем перейти к выпадам. «Сделайте большой шаг вперед одной ногой. Опустите заднее колено к земле. Оттолкнитесь передней ногой, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите то же самое с другой стороны, сделайте 15 повторений», — пояснил Рид.

Далее тренер порекомендовал сделать отжимания (5-15 повторений) и приседания (15-20 раз). «Во время приседа стремитесь достичь глубины, при которой ваши бедра будут параллельны полу», — подчеркнул он.

Завершить тренировку, по словам специалиста, следует берпи (10 прыжков) и упражнением «альпинист». Для этого необходимо встать в положение планки и в активном темпе поднимать колени по одному к противоположному локтю. Все движения выполняются в три-пять подходов с отдыхом в течение одной минуты между упражнениями.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.